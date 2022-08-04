Kartepe Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen ve 16 takımın katıldığı futbol turnuvasında dereceye girenlere kupaları verildi. Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen İstasyon Mahallesi Tepecik Musa Kaval Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 16 takımın katıldığı turnuva da Malatya FK şampiyon oldu. İkinciliği Milan 0506, üçüncülüğü Dümeni Kıyaklar ve Losgalacticos takımları elde etti. Dereceye girenlere kupaları Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verildi. Turnuvada konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Seyir zevki yüksek ve bol gollü geçen muhteşem bir turnuvanın ardından final maçında 1'incilik kupasını kaldıran Malatya FK özelinde tüm takımlarımızı, forma giyen tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum” dedi.
04 Ağu 2022 - 14:15- Spor Güncelleme: 04 Ağu 2022 - 14:17
Kartepe’de kupalar sahibini buldu
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# bir, tarafından, ardından, Kartepe, başkanı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.