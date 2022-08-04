04 Ağu 2022 - 14:16- Spor G: 04 Ağu 2022 - 14:17

Esila dünya ikincisi
Esila dünya ikincisi mask

Büyükşehir Kağıtspor’lu Esila Deniz, tekvandoda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonasına Türkiye’yi temsilen 20 milli tekvandocu katıldı. Bulgaristan’ın Sofia şehrinde yapılan turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu Esila Deniz, dünya ikincisi olarak gümüş madalyayı kazandı.
# tarafından

04 Ağu 2022 - 14:16 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.913.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Esila dünya ikincisi mask
Esila dünya ikincisi
Kartepe’de kupalar sahibini buldu mask
Kartepe’de kupalar sahibini buldu
İşte Kocaeli Kadın Futbolcu Üretim Merkezi mask
İşte Kocaeli Kadın Futbolcu Üretim Merkezi
Buz adamların Gebze seçmesi de tamamlandı mask
Buz adamların Gebze seçmesi de tamamlandı
Diliskelesi Spor, Şifo Mehmet’e emanet mask
Diliskelesi Spor, Şifo Mehmet’e emanet
Yiğit Çalışan’dan bir başarı daha mask
Yiğit Çalışan’dan bir başarı daha
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL