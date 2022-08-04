İl Tanıtım Kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) temsilcileri Mehmet Aydın Demir, Yakup Demir ve Sena Gözgü ve kurul üyeleri Ömer Bahadır Özyılmaz (KBB), Cafer Kurt (TÜRSAB), Alican Çağlar (KOTO), Atalay Kaya ve Mansur Zor (KSO), Nihan Akdemir (KOÜ), Muhammet Bayrak ile Yasemin Dilek (MARKA)’ten oluşan heyet KartepeOrmanya’da gerçekleşen toplantıda 8 gündem maddesini değerlendirdi.

YABANCI İNFLUENCERLAR GELECEK

Gündemde yer alan; Yurtiçi ve yurtdışı fuarlar, TGA tarafından yurtdışından davet edilen influencer, Go ve Gezsen Kocaeli sosyal medya hesaplarının kullanımı, eylül ayı içinde sosyal medya içerik üreticileri iş birliğinde yapılacak çalışmalar, Go Kocaeli için güncellemeler, kültürel ve doğal hatıra stantları gibi konular ayrıntılarıyla konuşuldu. Toplantı sonrası konuklara Ormanya’da tur düzenlendi. Bir sonra ki buluşma Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde