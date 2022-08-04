04 Ağu 2022 - 14:16- Gündem G: 04 Ağu 2022 - 14:19

İl Tanıtım Kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi

Kocaeli İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun 4. toplantısı Vali Yardımcısı İsmail Gültekin başkanlığında, Ormanya’da gerçekleşti
İl Tanıtım Kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) temsilcileri Mehmet Aydın Demir, Yakup Demir ve Sena Gözgü ve kurul üyeleri Ömer Bahadır Özyılmaz (KBB), Cafer Kurt (TÜRSAB), Alican Çağlar (KOTO), Atalay Kaya ve Mansur Zor (KSO), Nihan Akdemir (KOÜ), Muhammet Bayrak ile Yasemin Dilek (MARKA)’ten oluşan heyet KartepeOrmanya’da gerçekleşen toplantıda 8 gündem maddesini değerlendirdi.  

YABANCI İNFLUENCERLAR GELECEK

Gündemde yer alan; Yurtiçi ve yurtdışı fuarlar, TGA tarafından yurtdışından davet edilen influencer, Go ve Gezsen Kocaeli sosyal medya hesaplarının kullanımı, eylül ayı içinde sosyal medya içerik üreticileri iş birliğinde yapılacak çalışmalar, Go Kocaeli için güncellemeler, kültürel ve doğal hatıra stantları gibi konular ayrıntılarıyla konuşuldu.  Toplantı sonrası konuklara Ormanya’da tur düzenlendi. Bir sonra ki buluşma Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde
# ile, bir, tarafından

04 Ağu 2022 - 14:16 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.913.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Hürriyet genç pehlivanları konuk etti mask
Başkan Hürriyet genç pehlivanları konuk etti
Nergis: Özlü’nün çalışmaları Kocaeli sınırlarını aşıyor mask
Nergis: Özlü’nün çalışmaları Kocaeli sınırlarını aşıyor
Şengün: Kaynaklarımızı, yıllarımızı tüketen bu iktidara mahkum değiliz mask
Şengün: Kaynaklarımızı, yıllarımızı tüketen bu iktidara mahkum değiliz
Bizimköydoğa yürüyüşü Üçgaziler’de devam etti mask
Bizimköydoğa yürüyüşü Üçgaziler’de devam etti
İl Tanıtım Kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi mask
İl Tanıtım Kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi
Kandıra'da 4364 m² arsa ve yığma yapılar mahkemeden satılık mask
Kandıra'da 4364 m² arsa ve yığma yapılar mahkemeden satılık
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL