04 Ağu 2022 - 14:18- Gündem G: 04 Ağu 2022 - 14:21

Bizimköydoğa yürüyüşü Üçgaziler’de devam etti

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta Üçgaziler’de gerçekleştirildi
Bizimköydoğa yürüyüşü Üçgaziler’de devam etti mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü her ay başka bir köyde devam ediyor. Yürüyüş programı geçtiğimiz hafta sonu İzmit’in güzel köylerinden Gökçeören köyüne bağlı Üçgaziler divanında gerçekleştirildi.

MUHTARA TEŞEKKÜR ETTİLER

Çok eski bir yerleşim yeri olan Üçgaziler adını Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehit düştüğü rivayet edilen üç kardeşten alıyor.  Köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında 31 Temmuz Pazar günü doğa tutkunları Üçgaziler’de yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, kendilerini ağırlayan Gökçeören Muhtarı Mehmet Ali Kaya ve köylülere misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.
# bir, tarafından, İzmit belediyesi

04 Ağu 2022 - 14:18 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.913.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Hürriyet genç pehlivanları konuk etti mask
Başkan Hürriyet genç pehlivanları konuk etti
Nergis: Özlü’nün çalışmaları Kocaeli sınırlarını aşıyor mask
Nergis: Özlü’nün çalışmaları Kocaeli sınırlarını aşıyor
Şengün: Kaynaklarımızı, yıllarımızı tüketen bu iktidara mahkum değiliz mask
Şengün: Kaynaklarımızı, yıllarımızı tüketen bu iktidara mahkum değiliz
Bizimköydoğa yürüyüşü Üçgaziler’de devam etti mask
Bizimköydoğa yürüyüşü Üçgaziler’de devam etti
İl Tanıtım Kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi mask
İl Tanıtım Kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi
Kandıra'da 4364 m² arsa ve yığma yapılar mahkemeden satılık mask
Kandıra'da 4364 m² arsa ve yığma yapılar mahkemeden satılık
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL