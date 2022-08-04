Şengün: Kaynaklarımızı, yıllarımızı tüketen bu iktidara mahkum değiliz

Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları çalışmalarını değerlendirmek üzere Temmuz Ayı İl Divan Toplantısı’nı Seka Park’ta gerçekleştirdi. Toplantının ardından piknik yapan katılımcılara ve sahildeki vatandaşlara aşure dağıtıldı. İl-ilçe yönetim kurulu üyeleri ve davetlilerin katıldığı toplantınınaçılış konuşmasını İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün yaptı.

“YENİ BİR ANLAYIŞA İHTİYAÇ VAR”

Şengün, “Bugün hem Ağustos ayının hem de Muharrem ayının ilk günlerini idrak ediyoruz. Hicri yeni bir yılın başlangıcındayız. Yaşadığımız şu zaman dilimlerinin ve önümüzdeki ayların; ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için huzur, barış ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Cenâb-ı Allah, yeni başlangıçlara ve derlenip toparlanmamıza vesile kılsın. Zira ülkemizin ve dünyanın yeni bir başlangıca, yeni bir anlayışa ihtiyacı var” dedi.

“GENÇLERİMİZİN UMUDU ÇALINDI”

Hafta sonu gerçekleştirilen KPSS’de yaşanan skandala dikkat çeken Şengün, “Hafta sonu yeni bir Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı. Ülkece yaşadığımız maddi ve manevi bunalımın yanı sıra başta atama bekleyen öğretmen kardeşlerimiz olmak üzere farklı birçok meslek grubundaki gençlerimiz bu zorlu sınavda ter döktü. Her dönem karşılaştıkları atama sorununa rağmen birçok gencimiz kim bilir kaçıncı kez bu sınava hayallerini, umutlarını sığdırmak istedi. Ancak dün akşam meydana gelen gelişmelerle yüz binlerce gencimizin umudu çalındı, hayalleri yıkıldı. Tabir-i caizse ‘tuz koktu’ derler; hakikaten tuz koktu! ÖSYM kapsamında KPSS sınavları, yeni bir skandala sahne oldu” dedi.

“YOKSULLUK SINIRI 22 BİN LİRAYI GEÇTİ”

“Bir insanın sabahtan akşama kadar çalışıp da açlık ve yoksulluk sınırında bir hayata mahkum edilmesi vicdansızlıktır” diyen Şengün, “Yoksulluk sınırı 22 bin lirayı geçti.4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin liraya dayandı. Bundan bir sene öncesinde bu rakamlar tahayyül bile edilemezdi. Son 1 yılda;

-Ekmek: %154

-Un: %156

-Yumurta: % 250

-Şeker: %269

-Benzin: %187

-Kira: %145 arttı” dedi.

“YENİ BİR BAŞLANGICIN ŞAFAĞINDAYIZ”

Son olarak Şengün, “Ülke ve millet olarak kaynaklarımızı, yıllarımızı, enerjimizi ve umudumuzu tüketen bu iktidara mahkum değiliz. Bu ülkenin herkesin alın terinin hakkını eksiksiz alacağı bir düzene ihtiyacı var. Bu düzeni mutlaka inşa edeceğiz. Bugüne kadar bir gecenin bitip de sabahın olmadığı hiç görülmemiştir. Yeni bir başlangıcın şafağındayız. Hiç kimse karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmasın! Tertemiz kadrolarımızla, ülkemizin ihtiyacı olan politikalarımızla biz hazırız. Milletimizin desteğiyle iktidara yürüyoruz” ifadelerini kullandı.