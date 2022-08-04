CHP’liler, Cumhur İttifakı’na Başiskele Meclisi’ni örnek gösterdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hizmet aracı satın alım talebi AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedilirken Başiskele’de araç satın alınması için belediye başkanı Yasin Özlü yetki istedi. Karar tüm partili meclis üyelerinin oy birliği ile meclisten geçerken İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal, Cumhur İttifakı’na seslendi.

“İZMİT BELEDİYESİ ÖRNEK OLDU”

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bal, “Anlaşılan o ki Sayın Tutuş Ak Partili vatandaşlarımızı da Ak Partili belediye başkanlarını da ikna edememiş. Allah’tan Başiskele’de Sayın Tutuş gibi bir meclis üyesi grup başkanları yok da Başiskele halkının paraları artık kiralamalara gidip heba olmayacak. Kocaeli’ye örnek olan İzmit Belediyesi’ne bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.

BİR TEPKİ DE CHP’Lİ ÇUBUKLU’DAN

Kocaelili belediyeler arasındaki çifte standarda bir tepki de CHP Kocaeli İl Yöneticisi Gülşah Çubuklu’dan geldi. Çubuklu, “Demek ki neymiş, halk yararına olan bir işte ortak paydada buluşulabiliyormuş. Araç alım talebini Başiskele Belediye Meclisine getiren yönetim kararına CHP’li belediye meclis üyelerimiz şerh koymadan onay verdi ve karar tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle meclisten geçti. Halkın yararına yapılan her işi, her kararı takdir ediyoruz. Dilerim ki bugün çıkan karar siyasi hırslarına yenilerek kamu zararı yaratan ve seçildikleri makamları kötüye kullanan bazı isimlere ders olur” ifadelerini kullandı.