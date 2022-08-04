Nergis: Özlü’nün çalışmaları Kocaeli sınırlarını aşıyor

Başiskele’de 2022 yılını “Kadın ve Aile Yılı” ilan ederek KALE Modeli ile kadın ve aileye yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Belediye Başkanı Yasin Özlü, bir dizi ziyaret için Kocaeli’ye gelen Kayseri Milletvekili Hülya Nergis’i belediyede ağırladı. Nazik ziyaretlerinden dolayısıyla Hülya Nergis’e teşekkür eden Başkan Özlü, ilçede kadın ve aileye yönelik yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
“GÜZEL İŞLER KADINLARLA DAHA GÜZEL”
Milletvekili Nergis de Başkan Özlü’nün çalışmalarını takdir ederek ilçedeki kadınlara verdiği önem ve destekten dolayı kendisini tebrik etti. Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, “Başkanımız Yasin Özlü’nün çalışmaları Kocaeli sınırlarını aşıyor. Kendisinin kadın ve aileye yönelik hizmetlerini yakından takip ediyor ve her bir çalışmasını takdire şayan buluyoruz. Kadını ve aileyi bir kale olarak görüp, onu sağlamlaştıracak ve güçlendirecek eserler ve hizmetler yapıyor. Güzel işlerine ilçenin kadınlarını dahil ederek işlerini daha da güzelleştiriyor. Kendisini tebrik ediyor ve işlerinde kolaylıklar diliyorum. Misafirperverlikleri dolayısıyla da başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.