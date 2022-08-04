04 Ağu 2022 - 14:24- Sağlık G: 04 Ağu 2022 - 14:26

Kopan 3 parmağı, Atakent Cihan Hastanesi’nde dikildi

Bir hafta önce çalıştığı işyerinde iş kazası geçiren ve 1 parmağı kopan, 2 parmağı da kopma noktasına gelen hasta, Atakent Cihan Hastanesi El Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Anar Karamov tarafından başarıyla ameliyat edildi
Kopan 3 parmağı, Atakent Cihan Hastanesi’nde dikildi mask

55 yaşındaki erkek hasta, çalıştığı işyerinde iş kazası geçirdi. Elini hızar cihazına kaptırarak kesen hastanın ikinci ve üçüncü parmağı tama yakın, dördüncü parmağı ise tamamen koptu. Vakit kaybetmeden Atakent Cihan Hastanesi’ne ulaştırılan hasta, El ve El Bileği Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Anar Karamov tarafından yapılan değerlendirmenin ardından hemen ameliyata alındı.

MİKRO-CERRAHİ İLE AMELİYAT EDİLDİ

Mikro-cerrahi yöntemi ile uygulanan ve 7 saat süren ameliyat başarıyla tamamlandı. Ameliyatın ardından istirahate alınan hastanın her saat başı dolaşım takipleri yapıldı. Yaklaşık 1 hafta hastanede yatarak tedavi gören hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ameliyattan 4 hafta sonra uygulanmaya başlayacak fizik tedavi ve rehabilitasyon ile kopan uzuvların fonksiyonunun artırılmasının planlandığı bildirildi.
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04 Ağu 2022 - 14:24 - Sağlık

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