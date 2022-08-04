Kopan 3 parmağı, Atakent Cihan Hastanesi’nde dikildi

55 yaşındaki erkek hasta, çalıştığı işyerinde iş kazası geçirdi. Elini hızar cihazına kaptırarak kesen hastanın ikinci ve üçüncü parmağı tama yakın, dördüncü parmağı ise tamamen koptu. Vakit kaybetmeden Atakent Cihan Hastanesi’ne ulaştırılan hasta, El ve El Bileği Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Anar Karamov tarafından yapılan değerlendirmenin ardından hemen ameliyata alındı.
MİKRO-CERRAHİ İLE AMELİYAT EDİLDİ
Mikro-cerrahi yöntemi ile uygulanan ve 7 saat süren ameliyat başarıyla tamamlandı. Ameliyatın ardından istirahate alınan hastanın her saat başı dolaşım takipleri yapıldı. Yaklaşık 1 hafta hastanede yatarak tedavi gören hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ameliyattan 4 hafta sonra uygulanmaya başlayacak fizik tedavi ve rehabilitasyon ile kopan uzuvların fonksiyonunun artırılmasının planlandığı bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.