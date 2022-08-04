Kopan 3 parmağı, Atakent Cihan Hastanesi’nde dikildi

55 yaşındaki erkek hasta, çalıştığı işyerinde iş kazası geçirdi. Elini hızar cihazına kaptırarak kesen hastanın ikinci ve üçüncü parmağı tama yakın, dördüncü parmağı ise tamamen koptu. Vakit kaybetmeden Atakent Cihan Hastanesi’ne ulaştırılan hasta, El ve El Bileği Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Anar Karamov tarafından yapılan değerlendirmenin ardından hemen ameliyata alındı.

MİKRO-CERRAHİ İLE AMELİYAT EDİLDİ

Mikro-cerrahi yöntemi ile uygulanan ve 7 saat süren ameliyat başarıyla tamamlandı. Ameliyatın ardından istirahate alınan hastanın her saat başı dolaşım takipleri yapıldı. Yaklaşık 1 hafta hastanede yatarak tedavi gören hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ameliyattan 4 hafta sonra uygulanmaya başlayacak fizik tedavi ve rehabilitasyon ile kopan uzuvların fonksiyonunun artırılmasının planlandığı bildirildi.