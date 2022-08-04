Başkan Hürriyet genç pehlivanları konuk etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, katıldıkları tüm güreşlerde son derece başarılı sonuçlar alarak gururlandıran İzmit Belediyespor Güreş takımını ağırladı.

KURMAYLAR DA YER ALDI

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve yıl boyunca katıldıkları güreş organizasyonlarında elde ettikleri kupa ve madalyalar ile birlikte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyespor Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen ve Genel İş Kocaeli Şube Başkan Vedat Küçük’ün de bulunduğu ziyarette Başkan Hürriyet, aldıkları sonuçlarla İzmitlileri gururlandıran pehlivanları tebrik etti.

YIL BOYUNCA KÜRSÜDEN İNMEDİLER

Bu sezon toplamda tam 22 kupa ve 41 madalya kazanan güreş takımını kutlayan Başkan Hürriyet “Öncelikle bütün kardeşlerimizi kutluyor, gözlerinizden öpüyorum. Tüm sporcularımız bir birinden başarılı gerçekten. İzmit Belediyespor olarak ata sporumuz olan güreşi çok önemsiyor, bu sporda öncü olmak istiyoruz. Güreş branşımız ile ilgili gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm hocalarımıza, kulüp yöneticilerimize ve şampiyon güreşçilerimize teşekkür ediyorum. 662. Kırkpınar Güreşleri’nde şimdiden üstün başarılar diliyorum” dedi.

ERENKAYA TEŞEKKÜR ETTİ

İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya ise “İzmit Belediyespor’umuza ve ata sporumuz güreşe kattıklarından dolayı İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyoruz. Sporcularımız Türkiye’nin her köşesinden hem belediyemizi hem de kentimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar” ifadelerini kullandı.