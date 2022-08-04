04 Ağu 2022 - 15:19- Gündem G: 04 Ağu 2022 - 15:24

TSK’nın komuta kademesi değişti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
TSK’nın komuta kademesi değişti mask

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. YAŞ’ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da görüşüldü. Toplantı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şunları söyledi: "16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 40 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatıldı, 313 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in hem yaş haddini hem de görevdeki süresi bir yıl uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan yeni Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 273 olacaktır."
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04 Ağu 2022 - 15:19 - Gündem

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