04 Ağu 2022 - 15:39- Gündem G: 04 Ağu 2022 - 15:41

Fabrikada pres makinesine sıkışarak öldü

Dilovası ilçesindeki metal fabrikasında pres makinesinde sıkışan Kazım Kasap (48), hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Kasap'ın 1,5 ay önce işe başladığı belirtildi.
Fabrikada pres makinesine sıkışarak öldü mask

Olay, saat 01.30 sıralarında, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal fabrikasında meydana geldi. İşçi Kazım Kasap, pres makinesine sıkıştı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kasap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Kazım Kasap'ın 1,5 ay önce işe başladığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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04 Ağu 2022 - 15:39 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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