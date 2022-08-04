04 Ağu 2022 - 16:27- Ekonomi G: 04 Ağu 2022 - 16:30

Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisi ile sürekli değişen benzin ve motorin fiyatları yurttaşlar tarafından takip edilirken benzin ve motorine indirim haberi geldi.
Benzin ve motorine indirim geliyor mask

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da değişiklikler sürüyor. 

BENZİNE DE MOTORİNE DE İNDİRİM BEKLENİYOR

Cumhuriyet'in sektör kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre benzine 1.05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimlerin bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağı iddia ediliyor.
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04 Ağu 2022 - 16:27 - Ekonomi

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