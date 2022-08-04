Kocaeli Garnizon Komutanı Gedik emekli edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. YAŞ kararlarına göre 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Emekli edilen isimler arasında Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik de yer aldı. Gedik, Balyoz kumpası nedeniyle 3 yıl cezaevinde kalmıştı.