Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. YAŞ kararlarına göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi uzatıldı. 16 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Hava ve Deniz kuvvetleri komutanları emekli edildi. 38 general ve amiral emekliye sevk edildi. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na; Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.
04 Ağu 2022 - 17:15- Gündem Güncelleme: 04 Ağu 2022 - 17:16
Donanma Komutanı Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.