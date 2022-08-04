Donanma Komutanı Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. YAŞ kararlarına göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi uzatıldı. 16 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Hava ve Deniz kuvvetleri komutanları emekli edildi. 38 general ve amiral emekliye sevk edildi. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na; Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.