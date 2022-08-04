Büyükakın’dan 10. Açılış Bayramı’na davet

Bundan 12 yıl önce Türkiye’ye açılış bayramları heyecanını kazandıran Kocaeli’yi bu kez 10. Açılış Bayramı heyecanı sardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek 10. Açılış Bayramı’nda Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı farklı alandaki eserlerin de resmi açılışı yapılacak. Kocaeli’de ilk açılış bayramı heyecanı 19 Kasım 2006 tarihinde yaşanmıştı. 99 eserin açılışının yapıldığı 1. Açılış Bayramı aynı zamanda Türkiye’ye de örnek olmuştu. Ardından 2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 ve 2020 yıllarında Kocaeli’de açılış bayramı heyecanı yaşandı. Geride kalan 9 açılış bayramında toplamda 1.336 eser hizmete alındı.

HİZMETTE ÖNCÜ VE MODEL

Türkiye’nin sanayideki lokomotifi Kocaeli’nin aynı zamanda bir turizm, tarım, sanat ve spor kenti olduğunu gösterecek hizmetlere imza atan Kocaeli Büyükşehir, 10. Açılış Bayramı’ndaki eserleriyle yine kentin vizyonuna büyük bir katkı sunacak. Kocaeli’de bugüne kadar hayata geçirilen tüm açılış bayramlarında kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kendisini bir kez daha şehrimizde ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN DAVET

Başkan Büyükakın, “Türkiye’nin her alanda yükselen yıldızı Kocaeli’nde yapılan eserler, açılış bayramlarıyla görücüye çıkıyor ve büyük beğeni topluyor. Kocaeli’de birbirinden değerli eserlerimizin hizmete gireceği bir açılış bayramı heyecanını daha yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın aramızda olması bizim mutluluğumuza mutluluk, heyecanımıza heyecan katıyor. 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30’da İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz 10. Açılış Bayramı’na tüm halkımızı davet ediyorum. Gelin bu coşkuyu, bu gururu, bu mutluluğu hep beraber yaşayalım” ifadesini kullandı.