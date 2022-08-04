Sirmen ile Büyükerşen 30 yıl öncesini yad ettiler

Tatil için Marmaris Pilos Otel’de bulunan Sefa Sirmen, geçtiğimiz günlerde arkadaş grubuyla birlikte otelin restoranında buluştu. Masada Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay. Marmaris Pilos Oteli Sahibi Zeki Simsek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükeşende vardı. Ülke gündemi, iş dünyası ve siyaset üzerine yapılan sohbetlere bir de eski anılar eklenince grubun keyfi iyice arttı.
KAVGA ETMİŞLER
Sirmen’in İzmit Belediye Başkanı olduğu dönemde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşende RTÜK Genel Müdürlüğünü yürütüyordu. O dönem, maçları yayınlayan kanallardan halk da faydalansın diye Cine5, RTL gibi yayınları şifresiz olarak kente izletiyordu. Bu durumun yasak olduğunu söyleyen RTÜK Başkanı Büyükerşen ile kapışan Sirmen, o dönem büyük mücadeleler vermişti.
ANLATIP GÜLÜŞTÜLER
Konuyu hatırlatan Yılmaz Büyükerşen, o dönem yaşananları anlattı ve 30 yıl önce TRT’de Sefa Sirmen ile birlikte 2 saat boyunca nasıl kavga ettiklerinden bahsetti. Sirmen ile Büyükerşen’in bu kavgasının üzerinden tam 30 yıl geçti. Geçen onca yılın ardından ikili yine aynı masada bir araya geldi ve bu defa, 30 yıl önce yaşanan kavga konuşulurken kahkahalar atıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.