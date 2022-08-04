04 Ağu 2022 - 17:18- Yaşam G: 04 Ağu 2022 - 17:20

Sirmen ile Büyükerşen 30 yıl öncesini yad ettiler

Sefa Sirmen, İzmit Belediye Başkanı iken vatandaşın RTL ve Cine5 gibi TV yayınlarını izlemesini sağlamıştı. Sirmen’in bu davranışının ardından, o dönem RTÜK Genel Müdürü olan, şimdiki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile arasında kavga çıkmıştı. Tüm ülkenin tanık olduğu kavganın üzerinden tam 30 yıl geçti ve ikili yine aynı masada o günleri yad ederek gülüştüler
Sirmen ile Büyükerşen 30 yıl öncesini yad ettiler mask

Tatil için Marmaris Pilos Otel’de bulunan Sefa Sirmen, geçtiğimiz günlerde arkadaş grubuyla birlikte otelin restoranında buluştu. Masada Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay. Marmaris Pilos Oteli Sahibi Zeki Simsek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükeşende vardı. Ülke gündemi, iş dünyası ve siyaset üzerine yapılan sohbetlere bir de eski anılar eklenince grubun keyfi iyice arttı.

KAVGA ETMİŞLER

Sirmen’in İzmit Belediye Başkanı olduğu dönemde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşende RTÜK Genel Müdürlüğünü yürütüyordu. O dönem, maçları yayınlayan kanallardan halk da faydalansın diye Cine5, RTL gibi yayınları şifresiz olarak kente izletiyordu. Bu durumun yasak olduğunu söyleyen RTÜK Başkanı Büyükerşen ile kapışan Sirmen, o dönem büyük mücadeleler vermişti.

ANLATIP GÜLÜŞTÜLER

Konuyu hatırlatan Yılmaz Büyükerşen, o dönem yaşananları anlattı ve 30 yıl önce TRT’de Sefa Sirmen ile birlikte 2 saat boyunca nasıl kavga ettiklerinden bahsetti. Sirmen ile Büyükerşen’in bu kavgasının üzerinden tam 30 yıl geçti. Geçen onca yılın ardından ikili yine aynı masada bir araya geldi ve bu defa, 30 yıl önce yaşanan kavga konuşulurken kahkahalar atıldı.
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04 Ağu 2022 - 17:18 - Yaşam

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