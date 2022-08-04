04 Ağu 2022 - 17:24- Asayiş G: 04 Ağu 2022 - 17:28

Fıskiyeyi tekmeleyip kırınca ıslandı

İzmit'te kimliği belirsiz kişi, sahildeki parkta çimleri sulamada kullanılan fıskiyeye tekme atıp kırınca havaya fışkıran su ile ıslandı.
Fıskiyeyi tekmeleyip kırınca ıslandı mask
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İzmit sahilinde bir erkek, yeşil alanların sulamasında kullanılan yerdeki fıskiyeye takma attı, ardından da suyu yönlendiren başlığı çıkarmaya çalıştı. Başlığı çıkaramayan kişi, fıskiyeye yeniden tekmeyle vurdu. Bu kez başlık kırıldı, havaya fışkıran tazyikli su kendisini ıslattı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, duruma tepki gösterdi.
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04 Ağu 2022 - 17:24 - Asayiş

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