Kırkpınar ağası Seyfettin Selim’den futbolla ilgili bomba açıklamalar

Ağa Seyfettin Selim maçın ardından çok çarpıcı, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Süper Lig’in İstanbul takımları ile dolduğunu, ligin çok suni bir vaziyet aldığını ifade etti.

ENGİN BAŞKAN NE DERSE BENİM İÇİN EMİRDİR

Seyfettin Selim, şehir takımlarının her zaman Süper Lig’de var olmasının futbolun doğruları açısından kıymetli olduğunu vurguladı ve şu ifadelere yer verdi: Engin Koyun benim çok eski arkadaşım, dostumdur. Kocaelispor’a destek vermek için Ankara’ya geldim. Engin başkan her ne derse benim için emirdir. Evim Arnavutköy’de, buranın kulübüne katkım var ancak ben özellikle Kocaelispor geldim.

GÜREŞLERE BAKIN, TIKLIM TIKLIM

İstanbul derken… Süper Lig’i doldurdular. Ligin yarısı İstanbul takımı doldu. Bu hoş bir şey değil. Para İstanbul’da olabilir ancak seyirci nerede? Futbol temaşa oyunu ve bu oyun taraftarla güzel. Güreşleri görüyorsunuz . Sadece Kırkpınar değil, her organizasyon tıklım tıklım insan doluyor. Güreşleri izlerken hop oturup hop kalkıyor. Şükürler olsun ki sistem oturdu. Ancak futbol olarak bu kadar olumlu konuşmayacağım.

KANUN ÇIKARTIRIM

İstanbulspor’un, Ümraniyespor’un, şampiyon olan Başakşehir’in kaçar tane seyircisi var? Bu nasıl bir lig oldu böyle! Spor Bakanı olsam İstanbul takımlarını 4-5’te sınırlarım. Hatta çok net söylüyorum bunun için kanun çıkartılması lazım. Koskoca statlar var ancak içinde bırakın taraftarı, canlı yok. Bu kadar paranın döndüğü bir organizasyonda halı saha maçı izler gibi maç izlemek istemiyorum.

ADANA DEMİRSPOR ÇOK İYİ ŞEYLER YAPIYOR

Ben il takımlarından, şehrin en önemli temsilcilerinin Süper Lig’de kalıcı olmasından yanayım. Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir gibi camiaların en üst liglerde mücadele etmesi lazım.. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapacağız. Mesela Adana Demirspor çıktı, çok iyi işler çıkarıyorlar. Kayseri, Sivas, Giresun gibi kulüplerin yaşaması, yaşatılması gerekiyor. Bence Süper Lig’in adı da tadı da kalmadı, suni bir hale geldi. Kabul edemiyorum.

KOCAELİ VE KOCAELİSPOR İÇİN DE GEÇERLİ

Trabzon’u gördünüz. Yıl boyunca şehir Trabzonspor ile yattı, kalktı. Resmen Trabzon şehrinin nefesi, kalbi Trabzonspor oldu. Aynı durum Kocaeli ve Kocaelispor için de geçerli. Kocaeli şehri de gece gündüz Kocaelispor diyor başka bir şey demiyor. Sakaryaspor 1. Lig’e çıktı, ilde dünyalar yıkıldı, oradaki binlerce insan mutluluktan günlerce uyumadı.

TÜRK FUTBOL ADINA ÇOK İSTERİM

Böylesi duygular için ben şehir takımlarını en üst yerlerde görmek isterim. Doğru planlama ve yönetimlerle bunu yapmak zorundayız. Trabzonspor’a, Etimesgut’a, Arnavutköy’e destek oluyorum. Arnavutköy’ün yeri 2. Lig, iyi bir seviyede. En azından bu yıl ligde kalmalı. Ancak Süper Lig’de ne işi var? Kocaelispor çok başka bir camia. Buralarda olması insanın canını sıkıyor. Arnavutköy ile maç olsun, Kocaelispor’un almasını isterim. Bu takımın ve Kocaeli şehrinin Süper Lig’e çıkmasını Türk futbolu adına çok isterim. Nokta…