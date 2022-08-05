Elit U-19’da yaprak dökümü

Geride bıraktığımız sezon başarılı işlere imza atan Kocaelispor Elit U-19 takımının yetenekli futbolcuları bir bir yeni takımlarını bulmaya başladı. Buna göre orta saha oyuncuları Eren Alkan, 3. Lig takımlarından Sapanca Gençlik’in, Kenan Furkan Şafak, BAL takımlarından Harbişspor’un, kanat oyuncusu Alper Bayraktar, BAL takımlarından Kullarspor’un, stoper Ahmet Hakan Yayla ile santrfor Enes Akdeniz de yine Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yuvacıkspor’un yolunu tuttu.