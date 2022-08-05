05 Ağu 2022 - 13:38- Yaşam G: 05 Ağu 2022 - 13:40

Uğur Berk ile Ela evliliğe ilk adımını attı

Kıbrıs Barış Harekâtında Magosa’yı bir ay savunarak şehre Gazilik unvanı kazandıran Kur. Kd. Alb. Oğuz Kalelioğlu’nun oğlu Uğur Berk Kalelioğlu ile Ela Metin Kandıra sahilinde düzenlenen rüya gibi bir törenle nişanlandı
Uğur Berk ile Ela evliliğe ilk adımını attı mask
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İzmir Ekonomi Üniversitesini “Yüksek Şeref Öğrencisi” sıfatı ile okulu birincilikle bitiren, sosyoloji ve siyaset bilimi alanında Almanya’da master yapanve halen Almanya’da doktorası devam eden Uğur Berk Kalelioğlu, Almanca ve Felsefe öğretmeni aynı zamanda Almanya’da master eğitimine devam eden Ela Metin ile Kandırna’da nişanlandı

YÜZÜKLERİ TURAN TAKTI

Kalelioğlu’nun Seyrek’teki yazlık evlerinin bahçesinde “Garden Parti” şeklinde yapılan nişanda, yüzükler takıldı. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan tarafından takılan nişan yüzükleri, çifti mutlu bir beraberlik öncesi birbirine kenetledi. Yüzüklerin takılmasının ardından çift gecenin ilk dansını yaptı.

KALABALIK DAVETLİ TOPLULUĞU

Nişana ayrıca Kandıra Garnizon Komutanı P.Alb. İlker Tombaktepe, Kandıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sevim Deren, Kandıra CHP Kadın Kolları Başkanı Neşe Açıkgöz, Ticaret Bakanlığı Şube Müdürü Necati Korkmaz ve Kandıra Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Semih Sarıçaykatıldı.Eğlence dolu törende damat Kalelioğlu’nun yaptığı harmandalı gösterisi oldukça beğenildi.

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05 Ağu 2022 - 13:38 - Yaşam

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