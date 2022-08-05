Uğur Berk ile Ela evliliğe ilk adımını attı

İzmir Ekonomi Üniversitesini “Yüksek Şeref Öğrencisi” sıfatı ile okulu birincilikle bitiren, sosyoloji ve siyaset bilimi alanında Almanya’da master yapanve halen Almanya’da doktorası devam eden Uğur Berk Kalelioğlu, Almanca ve Felsefe öğretmeni aynı zamanda Almanya’da master eğitimine devam eden Ela Metin ile Kandırna’da nişanlandı
YÜZÜKLERİ TURAN TAKTI
Kalelioğlu’nun Seyrek’teki yazlık evlerinin bahçesinde “Garden Parti” şeklinde yapılan nişanda, yüzükler takıldı. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan tarafından takılan nişan yüzükleri, çifti mutlu bir beraberlik öncesi birbirine kenetledi. Yüzüklerin takılmasının ardından çift gecenin ilk dansını yaptı.
KALABALIK DAVETLİ TOPLULUĞU
Nişana ayrıca Kandıra Garnizon Komutanı P.Alb. İlker Tombaktepe, Kandıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sevim Deren, Kandıra CHP Kadın Kolları Başkanı Neşe Açıkgöz, Ticaret Bakanlığı Şube Müdürü Necati Korkmaz ve Kandıra Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Semih Sarıçaykatıldı.Eğlence dolu törende damat Kalelioğlu’nun yaptığı harmandalı gösterisi oldukça beğenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.