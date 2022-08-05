Muhtar Mencik’in protokolü buluşturan sünnet cemiyeti

İzmit’in sevilen simalarından Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ergün Mencik ile Gülcan Mencik’in biricik oğulları Ali Hamza, erkekliğe ilk adımını attı. Mencik ailesinin Yenidoğan’da bulunan bağ evlerinin bahçesinde gerçekleşen sünnet cemiyetine, ailenin dost ve akrabalarının yanı sıra Kocaeli protokolünün de ilgisi yoğun oldu.
KOCAELİ PROTOKOLÜ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire başkanları ve mahalle muhtarları, Mencik ailesinin sünnet cemiyetine katılarak mutluluklarını paylaştı.
DEDE MENCİK’TEN KUR’AN-I KERİM ZİYAFETİ
Sünnet cemiyetinde en özel anlar ise Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında yaşandı. Ailenin büyüğü, Dede Hüseyin Mencik, davetlilere adeta Kur’an-ı Kerim ziyafeti yaşattı. 93 yaşındaki Dede Mencik’in tilavetiyle mest olan konuklar, tebriklerini sundu. Sünnet cemiyetine katılan isimlere ayrı ayrı teşekkür eden Ergün Mencik, “Bu mutlu günümüzde bizlerle olan tüm konuklarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.