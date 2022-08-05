Gölcük'te 123 çocuk sünnet oldu

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olan Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 128 çocuk sünnet oldu. Her yıl ağustos ayı içerisinde düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni önceki gün çocuklara sünnet kıyafetlerinin dağıtımıyla başladı. Şölen, Gölcük Belediyesi hizmet binası önünde toplu fotoğraf çekimi ile devam etti.

Hizmet binası önündeki törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, daha sonra Gölcük Belediyesi Çocuk Mehter Takımı eşliğinde yürüyüş yaptı. İlçe merkezinde vatandaşların alkışları eşliğinde yürüyen çocuklar, daha sonra Sultan Baba Türbesi’ni ziyaret ederek aileleriyle dua etti.