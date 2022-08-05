Koç ve beraberindekiler çiftçileri dinledi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İl Başkanlığı, Tarım Eylem Planı hakkında çiftçileri bilgilendirmek üzere İl Başkanı Adem Koç, il yönetim kurulu üyeleri DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Zeynep Aydın Sudan ve ilçe yöneticileriyle birlikte İzmit ve Derince’nin köylerini ziyaret ederek çiftçileri dinledi.

“MAZOT ÖTV’SİNİ GERİ VERECEĞİZ”

Ziyarette konuşan DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “İktidara gelir gelmez çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. Çiftçilerin kullandığı mazot ÖTV’sini geri vereceğiz. Çiftçilere kullandığı gübre maliyetinin yüzde 50’sini destek olarak geri vereceğiz. Çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelemeyecek, üretimi aksamayacak. Elektrik çiftçiye daha ucuz verilecek. Tarım desteklerini üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz. Sadece aracıların değil çiftçilerin de kazandığı bir sistem oluşturacağız” dedi.