Öztürk: Tacirin derdini iletebileceği ortamlar istiyoruz

CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve İlçe Örgütü, Körfez Ticaret Odası (KTO) yöneticilerini ziyaret etti. KTO Başkanı Recep Öztürk ve Meclis Başkanı Güngör Ayhan tarafından karşılanan, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’a İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve yönetimi eşlik etti. Tüm katılımcıların, kendisini tanıttığı ve sektörleri ile ilgili meclis gündemine taşınmasını istediği konuları ilettiği görüşmeye KTO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uykun, Mehmet Gümüş, KTO Meclis Üyeleri Hatem Karahancı, Kutlu Soner Kayalı, Bahattin Taş, İnan Günay, Erkan Uygun ve KTO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Fatoş Durak katıldı.

“TÜM SİYASİ PARTİLERE EŞİT MESAFEDEYİZ”

Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Her zaman olduğu gibi siyasi partilere eşit mesafede kalarak, Oda’mızda siyasetçilerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bizler tacirin derdini iletebileceği, rahatlıkla sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşabileceği, lobicilik çalışmaları yürütebileceğimiz ortamların sağlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TARHAN’DAN KTO’YA TEŞEKKÜR

Yaklaşan seçimlere yönelik konuşan Tarhan, 2011 yılı itibariyle halkın içinde, sivil toplum kuruluşları ile sürekli irtibat halinde kalarak farklı politikalar ürettiklerini, yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolara ihtiyaç olduğunu ifade etti. CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Kurumlar siyaset üstü yerler. Körfez Ticaret Odası bize karşı her zaman misafirperver oldu. Geliyoruz dediğimizde şehri terk edenler var” sözlerini kullandı.