Yaz nezlesini Covid-19 ile karıştırmayın

Yaz aylarında aşırı sıcaklarda maruz kalınan klima, tüketilen soğuk içecek ve yiyecekler sizi hasta edebilir. Yaz nezlesi genellikle alerji olarak belirti verir ve kendini halsizlik, hapşırık ve burun akıntısı şeklinde gösterir. Değişen Covid-19 belirtilerinin yaz nezlesine benzemesi sebebiyle birçok kişinin Covid-19 ile yaz nezlesini karıştırdığını belirten Medline hekimlerinden Dr. Ferit Şeyhzade, iki rahatsızlık arasındaki farkları paylaştı.

Yaz nezlesi nedir?

Yaz nezlesi, üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzese de sebebi virüsler veya bakteriler değildir. İç veya dış ortamda bulunan, özellikle de klima gibi cihazların oluşturduğu ve yaydığı alerjenlere karşı burun mukozasının anormal bir yanıtı olarak kendini gösterir. Covid-19 ise viral bir enfeksiyondur ve bulaşarak çoğalır.

Covid-19 ile yaz nezlesi nasıl ayırt edilir?

Yaz nezlesinde göz yaşarması, geniz ve burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, kuru öksürük ve gözlerde sulanma görülürken, Covid-19 belirtileri arasında ateş, yorgunluk, solunum zorluğu, halsizlik, eklem ve kemik ağrıları ile kuru öksürükgörülmektedir. Ancak mutasyona uğrayan Covid-19’un yeni belirtileri arasında burun akıntısı da gözlemlenmektedir. Kesin bir yargıya varmadan evvel, rahatsızlığınızın Covid-19 mu yoksa dönemsel bir alerji mi olduğu bir sağlık kurumuna giderek öğrenilmelidir.

Yaz nezlesinin tedavisi var mıdır?

Evet tedavisi mümkündür. Ancak öncelikle hastaya tanı konulmalı ve alerji testi yapılmalıdır. Ayrıca bu tür alerjilere yol açan ve sürekli devam eden nezle rahatsızlığı tedavi edilmezse alerjik rinit veya astım gibi hastalıklara sebep olabilir. Dolayısıyla alerji deyip geçmeyerek bir uzmana görünmenizde fayda olacaktır.