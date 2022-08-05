Bulut: Dayanıklı tüketim mallarında ÖTV kaldırılmalı, KDV %8’e düşürülmeli

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, dayanıklı tüketim malları sektörü için önemli bir açıklamada bulundu. Girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle fiyatların sürekli yükseliş trendinde olduğunu ve bu durumun hem sektör hem de vatandaşlara mağduriyet yaşattığını ifade eden Başkan Bulut, “Odamızın yaptığı araştırmalara göre, tüketicilerin yüzde 26’sının yeni ürün ihtiyacı olmasına rağmen tamir yoluyla eski ürünleri kullanmaya devam ettiği belirlenmiştir.
SEKTÖR DURAĞANLAŞTI
Vatandaşlarda mağduriyet, sektörde durağanlığın yaşanmasına neden olan bu durumun ivedilikle ortadan kaldırılması önem arz etmektedir. Bu sebeple dayanıklı tüketim mallarına uygulanan ÖTV’nin belirli bir süre kaldırılması, KDV’nin de mobilya sektöründe olduğu gibi %8’e düşürülmesini talep ediyoruz. KOTO olarak resmi girişimlerimizi başlattık, ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyor ve bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.