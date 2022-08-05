Bulut: Dayanıklı tüketim mallarında ÖTV kaldırılmalı, KDV %8’e düşürülmeli

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, dayanıklı tüketim malları sektörü için önemli bir açıklamada bulundu. Girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle fiyatların sürekli yükseliş trendinde olduğunu ve bu durumun hem sektör hem de vatandaşlara mağduriyet yaşattığını ifade eden Başkan Bulut, “Odamızın yaptığı araştırmalara göre, tüketicilerin yüzde 26’sının yeni ürün ihtiyacı olmasına rağmen tamir yoluyla eski ürünleri kullanmaya devam ettiği belirlenmiştir.

SEKTÖR DURAĞANLAŞTI

Vatandaşlarda mağduriyet, sektörde durağanlığın yaşanmasına neden olan bu durumun ivedilikle ortadan kaldırılması önem arz etmektedir. Bu sebeple dayanıklı tüketim mallarına uygulanan ÖTV’nin belirli bir süre kaldırılması, KDV’nin de mobilya sektöründe olduğu gibi %8’e düşürülmesini talep ediyoruz. KOTO olarak resmi girişimlerimizi başlattık, ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyor ve bekliyoruz” dedi.