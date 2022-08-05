Gölcük, Çayırova ve Gebze Belediyelerinden personeline yüzde 30 zam

Büyükşehir başta olmak üzere İzmit, Körfez, Derince, Kartepe, Başiskele, Kandıra, Darıca Belediyeleri gibi Gölcük, Çayırova ve Gebze ilçeleri de personeline yüzde 30 zam oranında yaptı. Hizmet İş Sendikası’nın örgütlü olduğu 3 belediye de Hizmet İş Kocaeli Şubesi ile ek zam protokolü imzaladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, personeline ek zam müjdesi vererek hayırlı olması temennisinde bulundular.

GÖLCÜK’TE GÜNLÜK ÜCRET YÜZDE 78 ARTTI

Gölcük Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi arasında imzalanan yüzde 30 zam artışı ile birlikte; 31 Aralık 2021 tarihinde 140 TL olan günlük çıplak yevmiye, ocak ayında yapılan yüzde 37 artışa, yeni yapılan protokolle, temmuz ayından geçerli olmak üzere yapılan yüzde 30 zam düzenlemesi ile, günlük 249 TL çıkarılarak, toplamda günlük ücretler yıllık yüzde 78 oranında artmış oldu. Ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da işçilere yapılan yüzde 30’luk zammı kapsayan ek protokolü imzaladı. Gebze Belediyesi’nde de bin 289 çalışanın maaşına yüzde 30 zam yapıldı.