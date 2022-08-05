05 Ağu 2022 - 14:18- Ekonomi G: 05 Ağu 2022 - 14:21

Zeytinoğlu: Temmuzda ihracatımız yüzde 13.4 arttı

Temmuz ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,“Temmuz ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artışla 18 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu değer tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı oldu” dedi
Zeytinoğlu: Temmuzda ihracatımız yüzde 13.4 arttı mask

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artışla 18 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu değer tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı oldu. Bu dönemde, 9 günlük bayram tatili olmasına rağmen, 7’nci ayda da en yüksek ihracat değerini yakalamış olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz” dedi.

İTHALATTA YÜZDE 40.8 ARTIŞ

Temmuz ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu: “Bununla birlikte, temmuz ayında ithalat da hızlı bir artış göstererek, 9 günlük bayram tatiline rağmen yüzde 40.8 artışla 29 milyar 132 milyon dolara ulaştı. Ayrıca dış ticaret açığı da temmuzda, yüzde 144.5 artışla 10.58 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımızın turizm gelirlerindeki artışa rağmen cari açığımızı arttırmaya devam edeceğini görüyoruz” dedi.

 “TÜFE YILLIK YÜZDE 79.60’A ÇIKTI”

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon oranlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz’da TÜFE aylık yüzde 2.37 artarak yıllık yüzde 79.60’a, ÜFE ise aylık yüzde 5.17 artarak yıllık yüzde 144.61’e yükseldi. ÜFE alt kalemlerine baktığımızda temmuzda, sektörlerden; elektrik gaz buhar sektöründe yıllık yüzde 441.75’lik, ana sanayi gruplarından; enerji kaleminde ise yıllık yüzde 350.64 artışlar dikkat çekiyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişin ÜFE’deki maliyet baskısını arttırmaya devam ettiğini görüyoruz” dedi.

# bir, başkanı, tarafından

05 Ağu 2022 - 14:18 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.923.510 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük, Çayırova ve Gebze Belediyelerinden personeline yüzde 30 zam mask
Gölcük, Çayırova ve Gebze Belediyelerinden personeline yüzde 30 zam
Zeytinoğlu: Temmuzda ihracatımız yüzde 13.4 arttı mask
Zeytinoğlu: Temmuzda ihracatımız yüzde 13.4 arttı
Altın fiyatları için kritik gün mask
Altın fiyatları için kritik gün
Benzin ve motorine indirim geliyor mask
Benzin ve motorine indirim geliyor
Et ve Süt Kurumu, kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapacak mask
Et ve Süt Kurumu, kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapacak
Düğün sezonuyla birlikte çeyrek ve grama olan ilgi yükseldi mask
Düğün sezonuyla birlikte çeyrek ve grama olan ilgi yükseldi
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL