Zeytinoğlu: Temmuzda ihracatımız yüzde 13.4 arttı

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artışla 18 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu değer tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı oldu. Bu dönemde, 9 günlük bayram tatili olmasına rağmen, 7’nci ayda da en yüksek ihracat değerini yakalamış olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz” dedi.

İTHALATTA YÜZDE 40.8 ARTIŞ

Temmuz ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu: “Bununla birlikte, temmuz ayında ithalat da hızlı bir artış göstererek, 9 günlük bayram tatiline rağmen yüzde 40.8 artışla 29 milyar 132 milyon dolara ulaştı. Ayrıca dış ticaret açığı da temmuzda, yüzde 144.5 artışla 10.58 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımızın turizm gelirlerindeki artışa rağmen cari açığımızı arttırmaya devam edeceğini görüyoruz” dedi.

“TÜFE YILLIK YÜZDE 79.60’A ÇIKTI”

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon oranlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz’da TÜFE aylık yüzde 2.37 artarak yıllık yüzde 79.60’a, ÜFE ise aylık yüzde 5.17 artarak yıllık yüzde 144.61’e yükseldi. ÜFE alt kalemlerine baktığımızda temmuzda, sektörlerden; elektrik gaz buhar sektöründe yıllık yüzde 441.75’lik, ana sanayi gruplarından; enerji kaleminde ise yıllık yüzde 350.64 artışlar dikkat çekiyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişin ÜFE’deki maliyet baskısını arttırmaya devam ettiğini görüyoruz” dedi.