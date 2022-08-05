Doğalgaz için Erdoğan’a seslerini duyurmaya çalışıyorlar!

Türkiye’de açılış bayramları geleneğini başlatan ve 12 yıl önce ilk adımı atan Kocaeli, bir açılış bayramına daha hazırlanıyor. Kocaeli 10. Açılış Bayramı, 6 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İzmit Milli İrade Meydanında saat 16.30’da yapılacak.

CUMHURBAŞKANINDAN İSTEDİLER

Kocaeli, 10. Açılış Bayramı törenine hazırlanırken, turizm bölgesi olan Kartepe Maşukiye Mahallesi Hasköy Sokak sakinleri doğalgaz sıkıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyurmak için bir basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 10 yıldır sokaklarına doğalgaz getiremedikleri için büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten sokak sakinleri her yıl tonlarca odun alıp yakmak durumunda kaldıklarını vurguladı.

İZGAZ İLGİSİZ KALDI

“Şehrin göbeğinde 10 yıldır doğalgaz bekliyoruz” pankartı önünde toplana sokak sakinleri adına basın açıklaması yapan Murat Atar, şunları söyledi: “Sanayinin önde şehirlerinden, en büyük şehirlerinden Kocaeli’nde, turizm merkezi Kartepe ilçesinin Maşukiye Mahallesi Hasköy sakinleriyiz. Yaklaşık 40 hane yıllardır Maşukiye’de doğalgaz olmasına rağmen Hasköy Sokak’ta bulunmamakta. Biz İZGAZ’a defalarca taleplerimizi bildirmemize rağmen çeşitli fizibilite, Karayolları ve gelir endişeleriyle bizim doğalgaz isteğimizi yanıt vermemiş bulunuyor.

ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Şehrimizi Cumhurbaşkanımız geleceğini duyduk. Bunu fırsat bilerek çözüme olan katkısına inancımız sonsuz olarak Cumhurbaşkanı’na sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Doğalgaz sorunumuza çözüm istiyoruz. İZGAZ yetkililerinin biran önce doğalgazımızı bağlamasını istiyoruz.” dedi.