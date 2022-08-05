Emekli olduktan sonra huzuru arılarda buldu

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), meslek ve sanat kurslarının yanı sıra tarıma yönelik de eğitimler veriyor. Tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, meyve ağaçlarının bakımı ve budaması gibi tarıma yönelik önemli alanlarda eğitim veren KO-MEK, arı yetiştiriciliği branşı ile de hem istihdama hem de tarıma destek vermeye devam ediyor. KO-MEK’te arı yetiştiriciliği kursuna erkek kursiyerlerin yanı sıra kadın kursiyerler de yoğun ilgi gösteriyor.
“KOCAELİ’DE İLK KEZ ARI SÜTÜNÜ YETİŞTİRİYORUZ”
Arı yetiştiriciliği branşında eğitim alan Emel Taşdemir, "Emekli devlet memuruyum, 7 yıldır eşimle birlikte arıcılık yapıyoruz. Her zaman kendimi eksik hissediyordum. KO-MEK sayesinde arı hastalıklarını ve üretim aşamasındaki izlenmesi gereken en doğru yolu öğrenmiş oldum. KO-MEK’te aldığım eğitimle saha da yaptığımız işler daha da anlamlı oluyor. Arıcılık zor. Kocaeli’de ilk kez arı sütünü yetiştiriyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.