05 Ağu 2022 - 14:24- Siyaset G: 05 Ağu 2022 - 14:25

Koç: DEVA Partisi mülakatı kaldıracak

Son yaşanan KPSS ve ÖSYM skandalı ardından açıklama yapan DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “DEVA iktidarında böyle rezilliklere asla yer verilmeyeceği gibi, kamuda mülakat uygulaması da kesinlikle kaldırılacak’ dedi
Koç: DEVA Partisi mülakatı kaldıracak mask

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi İl Başkanı Adem Koç, Son yaşanan KPSS ve ÖSYM skandalı ardından açıklama yaptı. Açıklamalarında ise Koç, “Bu skandallar bir değil, iki değil. Adamların her günü skandallarla geçiyor. Bir de sanki hiç bunlarda dahilleri yokmuş gibi açıklamalar yapıyorlar. DEVA Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın da dediği gibi, sınava girmek için para harcayan adaylara devlet tazminat ödemek zorundadır. Biz partiyi kurduğumuz ilk gün açıkladık. ‘Mülakatı kaldıracağız’ dedik.  Çünkü siz mülakatta torpil yapıyorsunuz arkadaş. Gencimiz KPSS’de 85 alıyor, 90 alıyor, 95 alıyor; mülâkatta eliyorlar. Haklıya hakkını vermek zorundasın. Onun için mülâkatı biz kaldıracağız” dedi.

“MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ DİYE İLK BİZ SÖYLEDİK”

Açıklamalarını sürdüren Başkan Koç, “İktidara gelince mülâkatı kaldıracağını ilk söyleyen ve bunu da basına deklare eden parti, DEVA Partisidir ve Başkanı Ali Babacan’dır. Sistemin kurumsal yapısının tamamını çökertmişler. 20 tane soru, bir tane yayın organı var, onun içindekilerin aynısı KPSS’de soruluyor. Böyle şey olur mu? Dün genel merkezimiz çağrı yaptı. Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Ergen ‘Bunu bir an önce bunu açıklığa kavuşturun, çözün’ dedi. Suç duyurusunda bulundu. Kimse endişelenmesin. DEVA Partisi’nin tecrübeli ve liyakatlı kadrolarıyla bu işlerin hepsini düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.
# başkanı, bir, ardından, eğitim

05 Ağu 2022 - 14:24 - Siyaset

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