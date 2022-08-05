05 Ağu 2022 - 14:59- Gündem G: 05 Ağu 2022 - 15:31

Erdoğan’ın mitingine gelenlere su püskürtülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10. Açılış Bayramı için yarın Kocaeli’ye geliyor. İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik için alan özel su püskürtme sistemi kuruldu. Miting boyunca davetlilere serin su püskürtülecek

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Erdoğan’ın mitingine gelenlere su püskürtülecek mask
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AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak olan 10. Açılış Bayramı için kentimize geliyor. Son olarak 8 Kasım 2020’de AKP’nin olağan kongresine katılmak için Kocaeli’ye gelen Erdoğan’ın son mitingi ise 3 buçuk yıl önce yine Milli İrade Meydanında yapılmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin ve Kocaeli Valiliğinin Kocaeli’ye kazandırdığı farklı alandaki yatırımların ve eserlerin resmi açılışının yapılacağı program için hummalı çalışmalar devam ediyor. 

PARTİLİLERE SU PÜSKÜRTÜLECEK

Milli irade meydanında yer alan çukurlarda ise Erdoğan gelmeden önce asfalt yamaları yapıldı. Alanda en dikkat çeken çalışma ise Erdoğan’ın mitinginde katılacak olan vatandaşların sıcaktan bunalmamaları için hazırlanan su püskürtme sistemi. Kocaeli’de ilk defa görülen uygulama bir hayli dikkat çekti. Milli irade meydanına dikilen demir direkler arasında yerleştirilen özel hortumlar aracılığı ile mitingi takip edecek vatandaşların üzerine serin su püskürtülecek.

ESKİŞEHİR’DEN BARİYERLER

Cumhurbaşkanı, ilimize gelmeden miting alanı çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milli İrade Meydanı çevresinde polis barikatlarını kurdu. Barikatlardaki “Eskişehir” ifadeleri dikkat çekti. Alanı çevreleyen barikatlar için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden destek alındığı görüldü.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞIYOR

Alanın giriş ve çıkış noktaları dışında barikatlar, Milli İrade Meydanı tramvay durağı ve Kocaeli Valiliği Yerleşkesi’nin giriş kapılarına kadar uzatıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı A Takımı ekipleri de alanda çalışmalarını sürdürüyor. Alanın giriş bölümünde kurulan kontrol noktaları hazır hale getirilirken, ekipler tarafından alana yerleştirilecek çadırların da kurulumu gerçekleştiriliyor. Kapatılacak yollar ve trafik akışı ile ilgili çalışmalar ise trafik ekipleri tarafından başlatılmış durumda.

3 BUÇUK YILIN ARDINDAN

3 buçuk yılın ardından ilk kez miting yapacak olan Cumhurbaşkanı’nın konuşacağı alana polis arama noktaları da konuşlandırıldı. Cumhurbaşkanı için her zamankinden daha fazla önlem alınması dikkatlerden kaçmadı.

 “HEYECANIMIZA HEYECAN KATIYOR”

10.Açılış Bayramı’na tüm Kocaeli halkını davet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Türkiye’nin her alanda yükselen yıldızı Kocaeli’nde yapılan eserler, açılış bayramlarıyla görücüye çıkıyor ve büyük beğeni topluyor. Kocaeli’de birbirinden değerli eserlerimizin hizmete gireceği bir açılış bayramı heyecanını daha yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın aramızda olması bizim mutluluğumuza mutluluk, heyecanımıza heyecan katıyor. 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30’da İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz 10. Açılış Bayramı’na tüm halkımızı davet ediyorum. Gelin bu coşkuyu, bu gururu, bu mutluluğu hep beraber yaşayalım” ifadelerini kullandı.

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05 Ağu 2022 - 14:59 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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[email protected] - KEŞKE SU PÜSKÜRTÜLÜCEĞİNE İL BAŞKANI ,BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI , MİLLETVEKİLLERİ PÜSKÜRTÜLSE. PÜSKÜRTÜLECEK SUDA İHTİYAC SAHİPLERİNE VERİLSE.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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