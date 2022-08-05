Erdoğan’ın mitingine gelenlere su püskürtülecek

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak olan 10. Açılış Bayramı için kentimize geliyor. Son olarak 8 Kasım 2020’de AKP’nin olağan kongresine katılmak için Kocaeli’ye gelen Erdoğan’ın son mitingi ise 3 buçuk yıl önce yine Milli İrade Meydanında yapılmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin ve Kocaeli Valiliğinin Kocaeli’ye kazandırdığı farklı alandaki yatırımların ve eserlerin resmi açılışının yapılacağı program için hummalı çalışmalar devam ediyor.

PARTİLİLERE SU PÜSKÜRTÜLECEK

Milli irade meydanında yer alan çukurlarda ise Erdoğan gelmeden önce asfalt yamaları yapıldı. Alanda en dikkat çeken çalışma ise Erdoğan’ın mitinginde katılacak olan vatandaşların sıcaktan bunalmamaları için hazırlanan su püskürtme sistemi. Kocaeli’de ilk defa görülen uygulama bir hayli dikkat çekti. Milli irade meydanına dikilen demir direkler arasında yerleştirilen özel hortumlar aracılığı ile mitingi takip edecek vatandaşların üzerine serin su püskürtülecek.

ESKİŞEHİR’DEN BARİYERLER

Cumhurbaşkanı, ilimize gelmeden miting alanı çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milli İrade Meydanı çevresinde polis barikatlarını kurdu. Barikatlardaki “Eskişehir” ifadeleri dikkat çekti. Alanı çevreleyen barikatlar için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden destek alındığı görüldü.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞIYOR

Alanın giriş ve çıkış noktaları dışında barikatlar, Milli İrade Meydanı tramvay durağı ve Kocaeli Valiliği Yerleşkesi’nin giriş kapılarına kadar uzatıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı A Takımı ekipleri de alanda çalışmalarını sürdürüyor. Alanın giriş bölümünde kurulan kontrol noktaları hazır hale getirilirken, ekipler tarafından alana yerleştirilecek çadırların da kurulumu gerçekleştiriliyor. Kapatılacak yollar ve trafik akışı ile ilgili çalışmalar ise trafik ekipleri tarafından başlatılmış durumda.

3 BUÇUK YILIN ARDINDAN

3 buçuk yılın ardından ilk kez miting yapacak olan Cumhurbaşkanı’nın konuşacağı alana polis arama noktaları da konuşlandırıldı. Cumhurbaşkanı için her zamankinden daha fazla önlem alınması dikkatlerden kaçmadı.

“HEYECANIMIZA HEYECAN KATIYOR”

10.Açılış Bayramı’na tüm Kocaeli halkını davet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Türkiye’nin her alanda yükselen yıldızı Kocaeli’nde yapılan eserler, açılış bayramlarıyla görücüye çıkıyor ve büyük beğeni topluyor. Kocaeli’de birbirinden değerli eserlerimizin hizmete gireceği bir açılış bayramı heyecanını daha yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın aramızda olması bizim mutluluğumuza mutluluk, heyecanımıza heyecan katıyor. 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30’da İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz 10. Açılış Bayramı’na tüm halkımızı davet ediyorum. Gelin bu coşkuyu, bu gururu, bu mutluluğu hep beraber yaşayalım” ifadelerini kullandı.