Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Körfez, Gebze ve Gölcük’te yapılan 3 farklı operasyonda 5,3 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 1,65 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi göz altına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 3’ü serbest bırakılırken; M.K, S.E, E.U, ve I.K isimli 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
05 Ağu 2022 - 15:29- Asayiş Güncelleme: 05 Ağu 2022 - 15:31
Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.