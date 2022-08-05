05 Ağu 2022 - 15:36- Ekonomi G: 05 Ağu 2022 - 16:12

Benzin ve motorine indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzin ve motorine indirim geliyor.
Benzin ve motorine indirim mask

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 2 lira 23 kuruş indirim olacak. Motorinin litre fiyatında da 1 lira 15 kuruş düşüş olacak.

05 Ağu 2022 - 15:36 - Ekonomi

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