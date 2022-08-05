Erdoğan görevden almıştı! AKP’liler unutup mitinge davet etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Kocaeli’ye geliyor. Açılış bayramı adı altında Kocaeli’ye gelecek Erdoğan için AKP teşkilatları seferber olmuş durumda. Alanı doldurmak için kentin her noktasına afiş asan teşkilat kurum, dernek ve vatandaşları arayarak mitinge davet ediyor. Davet konusunda hızını alamayan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden uzaklaştırılan akademisyenleri de davet etti.

“İHRAÇ ETTİKLERİNİ DAHİ UNUTMUŞLAR”

Kocaeli Üniversitesinden KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin kurduğu Kocaeli Dayanışma Akademisi, AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından aranarak mitinge davet edildi. Konu ile ilgili Kocaeli Dayanışma Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Biraz önce AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından arandık ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Kocaeli'de gerçekleştireceği mitinge davet edildik. AKP iktidarı o kadar fazla mağduriyet yaratıp suç işledi ki bizleri önce hedef gösterip ardından KHK ile ihraç ettiklerini dahi unutmuşlar!” ifadeleri kullanıldı.