Olay, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Kartepe Hipodromu karşısında bir inşaatta çalışan işçi, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı boşluğa düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
05 Ağu 2022 - 16:28- Asayiş Güncelleme: 05 Ağu 2022 - 16:29
İnşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı
Kartepe'de inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı. Yaralı işçi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.