Olay, Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timleri, yol kenarındaki bir otomobilin yanında bekleyen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek yanına yaklaştı. Bu sırada, şüpheli şahıs 34 RT 2726 plakalı otomobile binerek hızla kaçtı. Polis ekibi içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Yaklaşık 500 metre sonra trafiğin yoğun olduğu Mevlana Caddesi üzerinde otomobilden inerek kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Polis, şüphelilerin kaçtıkları sırada yere attıkları 1 tabanca ve poşet içerisindeki bir miktar uyuşturucuyu ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi çalışması yaptı. Soruşturma devam ediyor.
06 Ağu 2022 - 11:12- Asayiş Güncelleme: 06 Ağu 2022 - 11:14
Polisi görünce tabanca ve uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştılar
Darıca'da polisin takibe aldığı otomobilden inerek kaçmaya çalışan 3 kişi üzerlerinde bulunan tabanca ve uyuşturucuyu yere attı. 3 kişi gözaltına alınırken, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Korkuyorum - Yaptırım olmayan suçlar daha da artacak. Biz m.vekillerinin başına sarmadiikca bu konular ile ilgilenmesini Cook bekleriz.
Öz Darıcalı - Dışardan gelenler Darıca nında içine ettiler eskiden herkez imrenir di güzelim Darıca yı
Derya Ertürk - Cezalar o kadar az ki yapmayana şaşarım
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.