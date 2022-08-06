Polisi görünce tabanca ve uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştılar

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timleri, yol kenarındaki bir otomobilin yanında bekleyen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek yanına yaklaştı. Bu sırada, şüpheli şahıs 34 RT 2726 plakalı otomobile binerek hızla kaçtı. Polis ekibi içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Yaklaşık 500 metre sonra trafiğin yoğun olduğu Mevlana Caddesi üzerinde otomobilden inerek kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Polis, şüphelilerin kaçtıkları sırada yere attıkları 1 tabanca ve poşet içerisindeki bir miktar uyuşturucuyu ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi çalışması yaptı. Soruşturma devam ediyor.