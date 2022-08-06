06 Ağu 2022 - 11:12- Asayiş G: 06 Ağu 2022 - 11:14

Polisi görünce tabanca ve uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştılar

Darıca'da polisin takibe aldığı otomobilden inerek kaçmaya çalışan 3 kişi üzerlerinde bulunan tabanca ve uyuşturucuyu yere attı. 3 kişi gözaltına alınırken, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polisi görünce tabanca ve uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştılar mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timleri, yol kenarındaki bir otomobilin yanında bekleyen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek yanına yaklaştı. Bu sırada, şüpheli şahıs 34 RT 2726 plakalı otomobile binerek hızla kaçtı. Polis ekibi içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Yaklaşık 500 metre sonra trafiğin yoğun olduğu Mevlana Caddesi üzerinde otomobilden inerek kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Polis, şüphelilerin kaçtıkları sırada yere attıkları 1 tabanca ve poşet içerisindeki bir miktar uyuşturucuyu ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi çalışması yaptı. Soruşturma devam ediyor.
# polis, bir

06 Ağu 2022 - 11:12 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.925.275 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Korkuyorum - Yaptırım olmayan suçlar daha da artacak. Biz m.vekillerinin başına sarmadiikca bu konular ile ilgilenmesini Cook bekleriz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ağustos 13:43
02

Öz Darıcalı - Dışardan gelenler Darıca nında içine ettiler eskiden herkez imrenir di güzelim Darıca yı

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 06 Ağustos 12:02
01

Derya Ertürk - Cezalar o kadar az ki yapmayana şaşarım

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Ağustos 11:16
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı mask
Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Otomobili ile merdivenlerden inen sürücü, kazayı yara almadan atlattı mask
Otomobili ile merdivenlerden inen sürücü, kazayı yara almadan atlattı
Yürürken dehşeti yaşadı! Tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı mask
Yürürken dehşeti yaşadı! Tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı mask
Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı mask
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı
Fıskiyeyi tekmeleyip kırınca ıslandı mask
Fıskiyeyi tekmeleyip kırınca ıslandı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL