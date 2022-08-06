06 Ağu 2022 - 11:14- Gündem G: 06 Ağu 2022 - 11:17

'Barış Ağacı' halısı için 1,5 yılda 1 milyon 180 bin düğüm atıldı

Körfez'deki halı atölyesinde 1,5 yılda üretilen 'Barış Ağacı' verilen saf ipek halıda, Atatürk, Darwin, Einstein, Beethoven gibi tarihi etkileyen insanlar ile hayvan ve doğa figürleri bulunuyor. Santimetrekaresinde 144 düğüm olan halının tamamında ise 1 milyon 180 bin düğüm atıldığı belirtildi.

'Barış Ağacı' halısı için 1,5 yılda 1 milyon 180 bin düğüm atıldı mask
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İpek halılarıyla ünlü Hereke'de dokuma tezgahlarında el emeğiyle üretilen halılar, dünyanın dört bir yanına satılıyor. Halılar, kendine özgü klasik ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Halı dokuma firmasında üretilen 75 santime 105 santim ebatlarındaki 'Barış Ağacı' adlı ipek halı da özel tasarımıyla ilgi görüyor. Halıda, Atatürk, Darwin, Einstein, Beethoven gibi tarihi etkileyen insanlar ile hayvan ve doğa figürleri bulunuyor. Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan halının santimetrekaresinde 144 düğüm atılırken, tamamında ise 1 milyon 180 bin düğüm bulunuyor.

'DÜNYAMIZIN GELDİĞİ DURUMU HALIYA RESMETMEK İSTEDİK'

Yaptıkları halıları dünyanın birçok ülkesine yolladıklarını söyleyen firma sahibi Nurhan Ör, "Bir Barış Ağacı yaptık. Dünyamızın geldiği durumu bir halıya resmetmek istedik. Dünyada yaşamış, isim yapmış insanları halının alt köşesinde resmetmeye çalıştık. Ortada Mustafa Kemal Atatürk yapıldı. Üst tarafta da bir beyaz ve bir esmer çocukla, sol tarafta barış güvercinleriyle sağ tarafta da dünyamızı koruyan bir gücün olduğunu hissettirmeye çalıştık. Havaya açılan ellerle dua ediyoruz ve dünyamızın barış dolu bir yer olmasını diliyoruz" dedi.

SAF İPEK HALIDA 68 RENK KULLANILDI

Tabloyu andıran halının özelliklerini anlatan Ör, "Bu eserde 68 renk var. Halının ölçüsüne baktığımızda 1 milyon 180 bin düğümü tek tek nakşedilmiştir. Saf ipek halıdır. 2-3 ay desen ve tasarım sürdü. Toplamda 1,5 yılda tamamlandı. Halılarımızı dünyanın dört bir yanına yolluyoruz. Başta Japonya olmak üzere ABD, Avrupa ülkeleriyle yavaş yavaş da Orta Doğu'dan talepler gelmeye başladı" diye konuştu.

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06 Ağu 2022 - 11:14 - Gündem

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