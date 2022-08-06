Gölcük Belediyesi, heyecanlı ve kritik tercih sürecinde olan üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. Tercih telaşına düşen üniversite adaylarını yalnız bırakmayan Gölcük Belediyesi, Tercih Danışmanlık Merkezi ile öğrencilerin tercih kılavuzu oldu. Uzmanlar, 25 - 29 Temmuz, 01-05 Ağustos tarihleri arasında 312 üniversite adayına en doğru bölüm ve üniversiteyi tercih etmeleri için yardımcı oldu. Öğrencilere desteğini sürdüreceğini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Öğrencilerimizin destek alarak yaptıkları üniversite tercihlerinin haklarında hayırlı olmasını diliyorum. Uzman rehber öğretmenlerimiz Hasan Lapçin ve Ömer Can Biber’e çok teşekkür ediyorum. Gölcük Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, eğitimden kültüre, sanattan spora desteklerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
06 Ağu 2022 - 11:20- Eğitim Güncelleme: 06 Ağu 2022 - 11:21
312 üniversite adayına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verildi
Gölcük Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda en doğru tercihi yapmak için karar vermeye çalışan 312 üniversite adayına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.