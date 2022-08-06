06 Ağu 2022 - 11:20- Eğitim G: 06 Ağu 2022 - 11:21

312 üniversite adayına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verildi

Gölcük Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda en doğru tercihi yapmak için karar vermeye çalışan 312 üniversite adayına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdi.
312 üniversite adayına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verildi mask
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Gölcük Belediyesi, heyecanlı ve kritik tercih sürecinde olan üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. Tercih telaşına düşen üniversite adaylarını yalnız bırakmayan Gölcük Belediyesi, Tercih Danışmanlık Merkezi ile öğrencilerin tercih kılavuzu oldu. Uzmanlar, 25 - 29 Temmuz, 01-05 Ağustos tarihleri arasında 312 üniversite adayına en doğru bölüm ve üniversiteyi tercih etmeleri için yardımcı oldu. Öğrencilere desteğini sürdüreceğini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Öğrencilerimizin destek alarak yaptıkları üniversite tercihlerinin haklarında hayırlı olmasını diliyorum. Uzman rehber öğretmenlerimiz Hasan Lapçin ve Ömer Can Biber’e çok teşekkür ediyorum. Gölcük Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, eğitimden kültüre, sanattan spora desteklerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

# ile, başkanı

06 Ağu 2022 - 11:20 İHA Kocaeli- Eğitim

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