06 Ağu 2022 - 11:21- Kültür-Sanat G: 06 Ağu 2022 - 11:22

Körfez Sanat Merkezi açıldı

Körfez Belediyesi tarafından açılışı yapılan Sanat Merkezinde piyano, gitar ve keman kursları ücretsiz bir şekilde başladı.
Körfez Sanat Merkezi açıldı mask
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Körfez Belediyesi tarafından Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde hayata geçirilen Sanat Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Körfez’de kültüre ve sanata önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişiminde kültür ve sanatın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu merkez, Körfez Belediyesi tarafından açılan ilk Sanat Merkezi olma özelliği de taşıyor. Güzel bir mekanda hizmete açtık. Şu anda piyano, gitar ve keman kurslarımız başladı. Talep durumuna göre diğer sanat dallarında da kurslar açılacaktır. Sanat Merkezinde 1 idari ofis, 4 derslik ve 1 fuaye alanı var. Kursları yaz ve kış olarak iki dönem olarak vereceğiz. 7-25 yaş aralığındaki tüm çocuklarımız ve gençlerimiz Sanat Merkezimizden yararlanabilecek” ifadelerini kullandı.

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06 Ağu 2022 - 11:21 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek Türk - yıllardır belediye sizde sanat yeni aklınıza geldi ise demek ki bir mecburiyet var .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ağustos 13:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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