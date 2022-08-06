06 Ağu 2022 - 11:22- Kültür-Sanat G: 06 Ağu 2022 - 11:23

Perşembe Sinemaları ile İzmit’te Neşeli Günler

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği Perşembe Sinemaları etkinliği, perdelerini Neşeli Günler filmi ile açtı.
Perşembe Sinemaları ile İzmit’te Neşeli Günler mask
Haber albümü için resme tıklayın

Vatandaşların sosyalleşmesi ve hayatın stresinden uzaklaşmaları adına farklı etkinlikleri hayata geçiren İzmit Belediyesi, yaz akşamlarına renk katacak Perşembe Sinemaları etkinliğini gerçekleştirdi. Gülümse Kafe’de açık hava sinema alanında gerçekleştirilen etkinlikte Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden Neşeli Günler filmi izletildi. Başrollerinde usta oyuncular Münir Özkul ve Adile Naşit’in yer aldığı Neşeli Günler filmine İzmitliler yoğun ilgi gösterirken, Gülümse Kafe’ye gelen 7’den 70’e herkes filmi severek izledi. Keyifli bir akşama geride bırakan İzmitliler, etkinlik için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. Perdelerini Neşeli Günler filmi ile açan İzmit Unutmaz Perşembe Sinemaları etkinliği 11, 18, 25 Ağustos ve 1 Eylül Perşembe tarihlerinde Gülümse Kafe’de devam edecek. İzmitliler, yapılacak anket ile belirlenecek filmleri açık havada izleme şansı bulacak.

# ile, başkanı, bir

06 Ağu 2022 - 11:22 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.925.275 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük’te açık hava sinemasına yoğun ilgi mask
Gölcük’te açık hava sinemasına yoğun ilgi
Sosyal Medya Gezginleri Kocaeli’ye hayran kaldı  mask
Sosyal Medya Gezginleri Kocaeli’ye hayran kaldı 
Ahşap sempozyumuna yakışır sergi Değirmendere’de açıldı mask
Ahşap sempozyumuna yakışır sergi Değirmendere’de açıldı
Kocaeli’de vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti mask
Kocaeli’de vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti
İzmit Kafası Dergisi 1 yaşında mask
İzmit Kafası Dergisi 1 yaşında
Ömer Faruk Güler, ödülünü Başkan Sezer’den aldı mask
Ömer Faruk Güler, ödülünü Başkan Sezer’den aldı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL