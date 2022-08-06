Türkiye'nin en çok döviz bulunduran illeri arasında Kocaeli yok!

Türkiye'nin 81 ilinde yapılan çalışma sonlandı. Çalışma sonucunda bankalarda tutulan döviz miktarları belli oldu. Mevduat bankalarında toplam mevduatta en fazla paya sahip olan il yüzde 66,91 ile Yozgat oldu. Yozgat'ın ardından 2. Aksaray olurken bu illeri Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 17,93'den tamamladı. Dolar/TL, Cuma gününe ise yükselişle başlamasının ardından 17.96'dan işlem görüyor.

İŞTE EN FAZLA DÖVİZ BULUNDURAN İLLER

1- Yozgat

2- Aksaray

3- Kırşehir

4- Kırşehir

5- Gümüşhane

6- Tunceli

7 - Uşak

8- Bayburt

9- Bingöl

10- Sivas

11- Isparta

12- Kütahya