Türkiye'nin en çok döviz bulunduran illeri arasında Kocaeli yok!

Türkiye'nin 81 ilinde yapılan çalışma sonlandı. Çalışma sonucunda bankalarda tutulan döviz miktarları belli oldu. Mevduat bankalarında toplam mevduatta en fazla paya sahip olan il yüzde 66,91 ile Yozgat oldu. Yozgat'ın ardından 2. Aksaray olurken bu illeri Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 17,93'den tamamladı. Dolar/TL, Cuma gününe ise yükselişle başlamasının ardından 17.96'dan işlem görüyor.
İŞTE EN FAZLA DÖVİZ BULUNDURAN İLLER
1- Yozgat
2- Aksaray
3- Kırşehir
4- Kırşehir
5- Gümüşhane
6- Tunceli
7 - Uşak
8- Bayburt
9- Bingöl
10- Sivas
11- Isparta
12- Kütahya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Esnaf - Vay kılkuyruk lar vay Kocaeli birde sanayi kenti olacak bunlar koşa koşa gider akp ye oy verirler
K.s - Bu illerin Almancısı belçikalısı Fransa da bulunan çok gurbetçisi var o yüzden
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.