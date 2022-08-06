CHP’li gençler köprüye ‘bye bye Erdoğan’ afişi

Bugün İzmit Milli İrade Meydanı’nda Toplu Açılış Bayramı’ için gelecek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişi öncesinde CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aliş Demir ve yönetimi Derince’de bulunan Mahmut Kılıçdoğan üst geçidine afiş astı. Afişte “Milletin iktidarına çok az kaldı. Sabredin. Geliyor gelmekte olan. Bye bye Erdoğan” ifadelerine yer verilirken afişin kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor.