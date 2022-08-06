06 Ağu 2022 - 13:47- Siyaset G: 06 Ağu 2022 - 13:49

CHP’li gençler köprüye ‘bye bye Erdoğan’ afişi

CHP Derince İlçe Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli’ye gelişi öncesinde köprüye ‘bye bye Erdoğan’ yazılı afiş astı.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Bugün İzmit Milli İrade Meydanı’nda Toplu Açılış Bayramı’ için gelecek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişi öncesinde CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aliş Demir ve yönetimi Derince’de bulunan Mahmut Kılıçdoğan üst geçidine afiş astı. Afişte “Milletin iktidarına çok az kaldı. Sabredin. Geliyor gelmekte olan. Bye bye Erdoğan” ifadelerine yer verilirken afişin kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor.
# başkanı

06 Ağu 2022 - 13:47 - Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek Türk - çok erken asılmış bir afiş . erdoğan onu göremez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ağustos 13:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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