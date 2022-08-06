4. Kafkasya Yaz Şenlikleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ve çevresinde ağırlıklı olarak yaşayan, 1877-78 Osmanlı-Rus harbi sırasında Kocaeli’ne gelen ve 93 muhacirleri olarak adlandırılan vatandaşlarımız için dikkat çekici bir etkinliğe imza atıyor. Büyükşehir, 5-7 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde 4. Kafkasya Yaz Şenlikleri’ni düzenliyor. İlk gündeki etkinliklerde vatandaşlar eğlenirken yöre halkı şenliğe ilgi gösterdi.

ŞENLİĞE YOĞUN KATILIM

4.’sü düzenlenen Kafkas yaz şenliklerine katılım yoğun oldu. 1877-78 Osmanlı-Rus harbi sırasında Kocaeli’ne gelen ve 93 muhacirleri olarak adlandırılan vatandaşlarımız için her yıl şenlik 7’den 77’ye herkesin eğlendiği bir etkinlik oldu. Şenliğe katılım sağlayan vatandaşlar halk oyunlarıyla eğlendi. İlk gününde sevilen sanatçılar Afak Meydanlı ve Grup Yirmi7 sahne aldı. Vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

HALUK LEVENT KONSER VERECEK

Her yıl Gölcük ilçesi Sevketiye Köyü'nde düzenlenen şenliğe vatandaşlar tarafından katılım yoğun oluyor. Yöre halkının ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği şenliğin ilk gününde sevilen sanatçılar Afak Meydanlı ve Grup Yirmi7 sahne aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Köyleri ve Yardımlaşma Derneği, Artvin İli ve İlçeleri Gölcük Derneği ile Gölcük Kocaeli Livaneli Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen Kafkasya Yaz Şenlikleri, üç gün sürecek. Kafkas Yaz Şenliklerinin ikinci gününde Viral Cemal sevilen parçalarını seslendirecek ve etkinliğin 3. gününde ise sevilen sanatçı Haluk Levent sahne alacak.

KAFKASYA KÖKENLİ 17 KÖY

Tarih boyunca göç eden toplumların geçiş güzergahı üzerinde bulunan Anadolu toprakları ve Anadolu’nun Avrupa’ya açılan kapısı olan Kocaeli, sürekli bir nüfus hareketliliğine sahne olmuştur. Kafkasya da Türk göçlerinin önemli güzergahları arasında yer almaktadır. 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı, Kafkas bölgesinden Anadolu’ya yapılan göçe yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu savaşta Kafkasya bölgesinde Türkler, Osmanlı Gürcüleri, Çerkezler, Abazalar, Dağıstanlılar ve Acara Gürcüleri; Osmanlı devletinin yanında savaşa katılmıştır. Kocaeli yöresinde Kafkasya kökenli muhacirlerin yaşadığı 17 adet köyün bulunduğu ifade edilmektedir. Günümüzde halen etnik kimliğini koruyan bu topluluğun gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarmak için dilini, giyim-kuşam ve müziğini, yemek kültürünü canlı tutmak isteyen Büyükşehir, yöresel derneklerle beraber bu önemli festivali düzenlemektedir.