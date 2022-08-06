Gölcük’te açık hava sinemasına yoğun ilgi

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Akşamları etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açık hava sineması Gölcük Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde “Anadolu Kartalları” filmi ile başladı. 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile il kültür ve turizm müdürü Fatih Taşdelen de izleyiciler arasında yerlerini aldı. Sinema gösterimi sonrası etkinlikten memnun kalan aileler ve gençler, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.
Sinema gösterimi pazar günü, saat 21.00’da “Aslan Parçası” filmi ile devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.