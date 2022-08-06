06 Ağu 2022 - 15:32- Kültür-Sanat G: 06 Ağu 2022 - 15:33

Gölcük’te açık hava sinemasına yoğun ilgi

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz açık hava sinemasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Gölcük’te açık hava sinemasına yoğun ilgi mask
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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Akşamları etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açık hava sineması Gölcük Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde “Anadolu Kartalları” filmi ile başladı. 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile il kültür ve turizm müdürü Fatih Taşdelen de izleyiciler arasında yerlerini aldı. Sinema gösterimi sonrası etkinlikten memnun kalan aileler ve gençler, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.

Sinema gösterimi pazar günü, saat 21.00’da “Aslan Parçası” filmi ile devam edecek.
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06 Ağu 2022 - 15:32 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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