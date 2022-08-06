06 Ağu 2022 - 15:32- Asayiş G: 06 Ağu 2022 - 15:34

Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı

Gebze'de, hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşire Önder Gürel'e (29) kafa atarak burnunu ve kafatasını kıran, 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Murat Olgun, yeniden gözaltına alınıp, bu kez tutuklandı.

Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı mask

Olay, 29 Temmuz günü, Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının oğlu Murat Olgun, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı. Kısa süre sonra da Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Murat Olgun, 2 Ağustos günü yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olgun, yurt dışına çıkış yasağı konularak yine adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün yeniden gözaltına alınan Murat Olgun, sevk edildiği adliyede bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# ile

06 Ağu 2022 - 15:32 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.925.275 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı mask
Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Otomobili ile merdivenlerden inen sürücü, kazayı yara almadan atlattı mask
Otomobili ile merdivenlerden inen sürücü, kazayı yara almadan atlattı
Yürürken dehşeti yaşadı! Tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı mask
Yürürken dehşeti yaşadı! Tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı mask
Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı mask
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı
Fıskiyeyi tekmeleyip kırınca ıslandı mask
Fıskiyeyi tekmeleyip kırınca ıslandı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL