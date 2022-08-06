Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı

Olay, 29 Temmuz günü, Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının oğlu Murat Olgun, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı. Kısa süre sonra da Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Murat Olgun, 2 Ağustos günü yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olgun, yurt dışına çıkış yasağı konularak yine adli kontrolle serbest bırakıldı.
Dün yeniden gözaltına alınan Murat Olgun, sevk edildiği adliyede bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.