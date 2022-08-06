Karamürselspr, Serkan Akdoğan’a emanet

Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan ilimizin köklü camialarından Karamürselspor’da yeni teknik adam ilçenin sevilen ve tanınan isimlerinden Serkan Akdoğan oldu.
YARDIMCISI BATUHAN ÇETİNKAYA OLDU
Serkan Akdoğan yaptığı açıklamada “Yıllarca formasını giydiğim, kaptanlığını yaptığım, alt yapı hocalığını yaptığım şanlı Karamürselspor’a A Takım hocası olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Antrenör olarak da Batuhan Çetinkaya hocamla beraber inşallah elimizden gelenin en iyisini yaparak Karamürselspor’umuzu layık olduğu yerlere taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.