Karamürselspr, Serkan Akdoğan’a emanet

Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan ilimizin köklü camialarından Karamürselspor’da yeni teknik adam ilçenin sevilen ve tanınan isimlerinden Serkan Akdoğan oldu.

YARDIMCISI BATUHAN ÇETİNKAYA OLDU

Serkan Akdoğan yaptığı açıklamada “Yıllarca formasını giydiğim, kaptanlığını yaptığım, alt yapı hocalığını yaptığım şanlı Karamürselspor’a A Takım hocası olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Antrenör olarak da Batuhan Çetinkaya hocamla beraber inşallah elimizden gelenin en iyisini yaparak Karamürselspor’umuzu layık olduğu yerlere taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.