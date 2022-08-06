Aygün: Gençler için varız

Derince Eğitime Destek Platformu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, ilçede eğitime ve gençliğe yönelik yaptıkları çalışmaları paylaştı.

BULUŞTULAR

Eğitime ve gençliğe yönelik projelere daima öncelik veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeye kazandırdığı Gençlik ve Spor Merkezleri projeleri ile örnek çalışmalara imza atıyor. Uygulamalarıyla her zaman eğitime yönelik faaliyetleri destekleyen Başkan Aygün, bu kez Derince Eğitime Destek Platformu üyeleri ile bir araya geldi.

HER ZAMAN DESTEK

Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Derince Eğitime Destek Platformu Başkanı Abdulkadir Yardımcı, aynı zamanda meclis üyesi olan platform üyesi Yasin Kayı ve konuklarıyla bir araya gelen Başkan Aygün, geleceğimizin teminatı çocuklar ve gençlerin yanında olduklarını söyledi.