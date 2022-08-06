Aygün: Gençler için varız

Derince Eğitime Destek Platformu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, ilçede eğitime ve gençliğe yönelik yaptıkları çalışmaları paylaştı.
BULUŞTULAR
Eğitime ve gençliğe yönelik projelere daima öncelik veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeye kazandırdığı Gençlik ve Spor Merkezleri projeleri ile örnek çalışmalara imza atıyor. Uygulamalarıyla her zaman eğitime yönelik faaliyetleri destekleyen Başkan Aygün, bu kez Derince Eğitime Destek Platformu üyeleri ile bir araya geldi.
HER ZAMAN DESTEK
Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Derince Eğitime Destek Platformu Başkanı Abdulkadir Yardımcı, aynı zamanda meclis üyesi olan platform üyesi Yasin Kayı ve konuklarıyla bir araya gelen Başkan Aygün, geleceğimizin teminatı çocuklar ve gençlerin yanında olduklarını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.