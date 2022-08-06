İzmit yüzüyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında eğitime katılan çocuklara sertifikalarını takdim eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Evlatlarımızın alacağı başarılarla İzmit Belediyesi olarak en çok biz gurur duyacağız” dedi

GÖNÜLLERİNCE EĞLENİYORLAR

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinin sertifika töreni bugün İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşti. 7-14 yaş arasındaki çocuklar uzman antrenörler eşliğinde aldıkları eğitimleri gösteri yarışı ile taçlandırdılar. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklara sertifikalarını teslim ederek törenin ardından gün boyunca aquparkta gönüllerince eğlenebileceklerini ifade etti.