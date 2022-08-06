İzmit yüzüyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında eğitime katılan çocuklara sertifikalarını takdim eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Evlatlarımızın alacağı başarılarla İzmit Belediyesi olarak en çok biz gurur duyacağız” dedi
GÖNÜLLERİNCE EĞLENİYORLAR
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinin sertifika töreni bugün İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşti. 7-14 yaş arasındaki çocuklar uzman antrenörler eşliğinde aldıkları eğitimleri gösteri yarışı ile taçlandırdılar. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklara sertifikalarını teslim ederek törenin ardından gün boyunca aquparkta gönüllerince eğlenebileceklerini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.