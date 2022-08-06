Safi Port ilaç gibi geldi!

İlimizin ve ülkemizin saygın kuruluşlarından Safi Port’un, 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor’a forma göğüs sponsoru olması kulübe ilaç gibi geldi.

ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇMİŞLERDİ

Mali anlamda yaşanan sorunlar nedeni ile geride bıraktığımız sezonu oldukça sıkıntılı geçmesine rağmen sportif anlamda kentin en başarılı kulübü olan Belediye Derincespor’da yeni sezon öncesinde sessizlik hakimdi. İlimizin ve ülkemizin saygın kuruluşlarından Safi Port, Belediye Derincespor Kulübü’ne destek oldu.

İKİ İDARECİ GELDİ

Buluşmada Belediye Derincespor adına Başkan Ahmet Güntepe, Sportif Direktör Mustafa Polat, yönetim kurulu üyeleri Osman Cömert, Yener Aykurt, Arif İpek ve Murat Subaşı, Safi Port adına ise Kurumsal İletişim Koordinatörü Pelin Günay Polat ile İdari İşler Müdürü Yakup Güngör yer aldı.

SAHAYI GEZDİLER

Başkan Güntepe günümüz şartlarında kulüplerin mali anlamda zorlandığını, kulüplerin devamlılığı açısından sponsorlukların oldukça önemli olduğunu vurguladı. Safi Port’tan Pelin Günay Polat ve Yakup Güngör, Sportif Direktör Mustafa Polat’tan tesisler ve kulüp yapısı hakkında bilgiler aldılar ve tuttukları notları yönetimlerine sundular. Yönetimden de onay çıkınca anlaşma resmileşti.